الغصري: تحرير مدينة غريان أمر محسوم وعلى المجموعة المتواجدة فيها تسليم أسلحتها

ليبيا – إعتبر المتحدث باسم غرفة عمليات “البنيان المرصوص” في مصراتة والتابعة للرئاسي اللواء محمد الغصري أن قوات الوفاق أنجزت أكثر من 75% من المهمة المكلفة بها، مشيراً إلى أن جميع تحركات الاخيرة مدروسة وفق خطة وصفها بـ”الممتازة” من خلال الغرفة و قيادة العملية حسب قوله.

الغصري حيّا خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد كل الضباط والأفراد التابعين لقوات الوفاق الذين وصلوا لمنطقة الهيرة وقطعوا الطريق عن غريان يوم أمس الثلاثاء على حد زعمه.

وقال “الصورة أبلغ من الكلام بشان التقدمات الحالية فقد وصلت الصورة لكل القنوات الآن التي ينجلي الكذب شيء فشيء عنها ، وأمام المجموعة الموجودة في غريان تسليم أسلحتهم والمحافظة على حياتهم أفضل مما أن تقوم قوة بالتحرك لأن القوة ستتحرك لغريان لا محالة ولا يستطيع أحد أن يوقف تقدم القوات”.

ودعا من وصفهم بـ”المجموعة المسلحة” (القوات المسلحة الليبية) في غريان إلى تسليم أسلحتهم والمحافظة على حياتهم وإيقاف القتال لأن تعليمات فائز السراج بصفته “القائد الاعلى” تؤكد على ضرورة حسن معاملة الأسرى، مدعياً بأن تقدم القوة نحو غريان لتحريرها يعد أمر محسوم .

ختاماً وجه كلمة لجميع الليبيين جاء فيها:” أهنئ كل الشعب الليبي بالانتصار وكسر شوكة المتمرد على أسوار مدينة طرابلس” في إشارة منه إلى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

يشار إلى أن وحدات القوات المسلحة قد استعادت منطقة الهيرة صباح اليوم الاربعاء بعد إنسحابها يوم أمس الثلاثاء بعد محاولةتقدم مسلحي الجويلي وشعبان هدية المكني بـ”أبو عبيدة الزاوي” والمجلس العسكري غريان مدعومة بالصواريخ الحرارية ليؤكد مصدر عسكري استعادة المنطقة بعد تكبيد القوة المهاجمة لخسائر كبيرة في الارواح والاليات حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية