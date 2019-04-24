السراج يهدد فرنسا بـ”كره” الليبيين

العنوان_طرابلس

وجّه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصابع الاتهام لفرنسا بداعي دعمها لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ومعركته الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وأعرب السراج خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية عن خيبة أمله لدعم فرنسا للمشير خليفة حفتر وعدم دعمها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وهو ذات ما صرّح به مؤخرا لصحيفة “لوموند”.

وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” خلال اتصال هاتفي جمعهما في الـ8 من أبريل الجاري أن الرأي العام في العاصمة طرابلس يقف بالضد من فرنسا، وأن الرئاسي لا يريد أن يكره الليبيون الفرنسيين، مبيناً أن الجانب الفرنسي مازال أمامه الوقت للعب دور إيجابي في ليبيا.

هذا وقلل السراج من أهمية الدعم الذي أبداه الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” مؤخرا للمشير خليفة حفتر، مؤكدا أن الموقف الرسمي تم التعبير عنه من خلال وزير الخارجية مايك بومبيو الذي دعا المشير لإيقاف الحرب.

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