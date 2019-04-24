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فيديو | جديد الغرياني : إدفعوا الزكاة للثوار والعمرة مرة واحدة كي لا تستفيد السعودية من مالكم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – منذ ظهوره بقوة على سطح الأحداث في ليبيا سنة 2011 لم يتوقف المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني عن فتاواه المثيرة للجدل ، ورغم أنه بات يجنح للعنف كثيراً في السنوات الأخيرة إلا أن ” آخر صيحة ” من فتاواه هذه المرة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير .

الغرياني يفتي بحرمان الليبيين من الحج والعمرة لأكثر مرة  ، نعم هكذا كان العنوان الذي لم يصدقه اليوم الكثيرون ونرفقه في هذا المقال بالفيديو ، رأي ليس له أساس ديني بغرض القدرة المادية على تكرار فرائض الله بل رأي سياسي لما يعتقد بأنها نكاية في السعودية التي أدرجته وحلفائها على قوائم الإرهاب .

يتحجج الغرياني في فتواه هذه التي أعلنها اليوم على الهواء مباشرة وقال بأنه يتحمل مسؤوليتها بـ ” قتل السعودية للمسلمين في اليمن وليبيا ” بل إنه تنبأ بأنها ستقتلهم أيضاً في كل من الجزائر والسودان وتونس ، فتوى تأتي في ظل دعوات قيادات سعودية لمقاطعة السياحة في تركيا حيث يقيم فضيلته منذ طرده من طرابلس سنة 2016 .

ليس ذلك فحسب ، بل أن الغرياني وفي ذات الحلقة أفتى بفتوى غريبة أخرى ألا وهي وجوب إخراج الزكاة لـ ” الثوار ” المقاتلين في طرابلس أو من وصفهم بـ ” المجاهدين ”  وذلك لدعمهم وتوفير إحتياجاتهم لأنهم يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الناس .

كما دعا الغرياني الناس لدفع كل مايستطيعون من مال فوق الزكاة لهؤلاء ” المجاهدين ” الذين قال بأنهم يواجهون الرصاص والمدافع والطقس السيء للدفاع عن الأعراض والأرواح وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كفاك يا مفتن ليبيا ومؤجج الفتن هون عليك واحفظ ما بقى من ماء وجهك فأنت رجل مسن ،
    كيف لك ان تفتي الناس بما لا دليل عليه ولا عقل ولا احساس
    اتق الله يا رجل ، فليس بينك وبين لقاء الله الا الموت
    السعودية معقل الإسلام وبلاد التوحيد وحكامها مسلمون ليسوا بمعصومين لكنهم يحاربون الدواعش عندما كنت تقول لايوجد دواعش في ليبيا! ويحاربون الروافض الذين سلموا من لسانك وسنان عصاباتك!
    ويحاربون الإخوان الذين انت منهم وبوقا من ابواقهم!
    ويحاربون العلمانية التي لا نرى لك موقفا واحدا ضدها !
    ما عندك الا اهل السنة والسلفيين بس! ما عندك الا السعودية والحج والعمرة!
    ما عندك الا حكام السعودية الذي كشفوا ألاعيبك ووضعوك في مكانك المناسب
    ونرى تغريراتك في صورة تبريكات وتكبيرات لمن تسميهم ثوار ، وهم والله وبالله وتالله مغرر بهم ،
    تحت اي راية واي قضية ترى انهم مجاهدون؟
    اسألك بالله يا زعيم خوارج ليبيا ! متى كانت الشهادة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن انضم للميليشيات والخوارج وقاتل معهم ؟
    اين هو الاتفاق السياسي واين هو دور البرلمان واين احترام مخرجات البرلمان والعمل بقراراته منذ عام 2014 واين تطبيق بنود الاتفاق السياسي؟
    الم تقرأ قول الله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود)
    كيف تحارب جيشا ليبيا مسلما وتدعوا الناس الى قتاله وقتل جنوده وتدعي بأن هذا من الجهاد او هو من باب الدفاع عن الناس وكأن الجيش عبارة عن فلول من الدواعش الذين يذبحون الناس ويقتلونهم بلا حجة ولا برهان!
    والله انك لتدافع عن الميليشيات والمنحرفين والمجرمين وتغرر برجال ليبيا ، وصدق صلى الله عليه وسلم الذي قال في أمثالك ( اخشى على امتي الايمة المضلين)

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