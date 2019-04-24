فيديو | جديد الغرياني : إدفعوا الزكاة للثوار والعمرة مرة واحدة كي لا تستفيد السعودية من مالكم

ليبيا – منذ ظهوره بقوة على سطح الأحداث في ليبيا سنة 2011 لم يتوقف المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني عن فتاواه المثيرة للجدل ، ورغم أنه بات يجنح للعنف كثيراً في السنوات الأخيرة إلا أن ” آخر صيحة ” من فتاواه هذه المرة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير .

الغرياني يفتي بحرمان الليبيين من الحج والعمرة لأكثر مرة ، نعم هكذا كان العنوان الذي لم يصدقه اليوم الكثيرون ونرفقه في هذا المقال بالفيديو ، رأي ليس له أساس ديني بغرض القدرة المادية على تكرار فرائض الله بل رأي سياسي لما يعتقد بأنها نكاية في السعودية التي أدرجته وحلفائها على قوائم الإرهاب .

يتحجج الغرياني في فتواه هذه التي أعلنها اليوم على الهواء مباشرة وقال بأنه يتحمل مسؤوليتها بـ ” قتل السعودية للمسلمين في اليمن وليبيا ” بل إنه تنبأ بأنها ستقتلهم أيضاً في كل من الجزائر والسودان وتونس ، فتوى تأتي في ظل دعوات قيادات سعودية لمقاطعة السياحة في تركيا حيث يقيم فضيلته منذ طرده من طرابلس سنة 2016 .

ليس ذلك فحسب ، بل أن الغرياني وفي ذات الحلقة أفتى بفتوى غريبة أخرى ألا وهي وجوب إخراج الزكاة لـ ” الثوار ” المقاتلين في طرابلس أو من وصفهم بـ ” المجاهدين ” وذلك لدعمهم وتوفير إحتياجاتهم لأنهم يبذلون أرواحهم في سبيل الدفاع عن الناس .

كما دعا الغرياني الناس لدفع كل مايستطيعون من مال فوق الزكاة لهؤلاء ” المجاهدين ” الذين قال بأنهم يواجهون الرصاص والمدافع والطقس السيء للدفاع عن الأعراض والأرواح وذلك على حد زعمه .

المرصد – متابعات

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