الوفاق توضح شرط وقف إطلاق النار والعودة لمربع الحل السياسي

كشف الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية، مهند يونس، عن الشرط الذي يمكن من خلاله وقف إطلاق النار في تخوم العاصمة طرابلس والعودة لمربع الحل السياسي.

وقال يونس في بيان صادر عنه مساء الاربعاء، إن الحديث عن وقف إطلاق النار أو أي حل سياسي لن يكون قبل دحر القوات المعتدية.

وتابع مهند يونس في البيان، أن الحديث عن وقف إطلاق النار أو أي حل سياسي لن يكون قبل دحر القوات المعتدية، وإرجاعها من حيث أتت وأي حوار سيكون على أسس جديدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق الاربعاء، ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 272 قتيلا و 1282 جريحا بالإضافة إلى نزوح أكثر من 30.000شخص.

وتعيش العاصمة طرابلس منذ الـ4 من ابريل الماضي مواجهات عسكرية عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والقصف الجوي من عدة محاور بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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