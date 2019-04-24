الكتيبة 155 مشاة تكشف عن تنفيذ كمين لقوات الوفاق بمحور سوق السبت

نشر مكتب اعلام الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي رسما تفصيليا يوضح كمينا محكما نفذته عدد من الكتائب ضد القوات التابعة لحكومة الوفاق بمحور سوق السبت جنوب العاصمة طرابلس.

واشارت المكتب إلى أن عدد من قوات الكتائب والألوية التابعة للجيش الوطني توغلت في مناطق سوق السبت ونفذت كمينا محكما بمنطقة سوق السبت، مبيناً أن قوات الوفاق تعرضت للحصار في هذا الكمين.

ولم يُشر مكتب الاعلام للكتيبة حول الخسائر التي خلفها الكمين أو المزيد من التفاصيل حوله، كما لم يتسن الحصول على المزيد من المعلومات حول الوضع بالمنطقة.

وفيما يلي الرسم التوضيحي الذي نشرته الكتيبة:

وكانت الصفحة الرسمية لعملية “بركان الغضب” قد أعلنت عن تقدم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في منطقتي السبيعة و سوق السبت جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 272 قتيلا و 1282 جريحا بالإضافة إلى نزوح أكثر من 30.000شخص.

وتعيش العاصمة طرابلس منذ الـ4 من ابريل الماضي مواجهات عسكرية عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والقصف الجوي من عدة محاور بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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