شاهد..موجة سخرية من فتوى للصادق الغرياني تحرّم الحج و العمرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ،الاربعاء ،بكثير من السخرية و التندّر ،فيديو للمفتي المعزول الصادق الغرياني ،يدعو من خلاله الليبيين ،إلى عدم الحج و العمرة أكثر من مرّة ،لأن هذه الأموال ستستخدم في قتل المسلمين ،على حدّ قوله.

فيديو بدون مونتاج فيديو بدون مونتاج Posted by ‎ليبافيا – Libafia‎ on Wednesday, April 24, 2019

يشار أن فتاوى المفتي المعزول ليست أمرا ‏جديد عليه فهو يتلقى فتاويه من خارج ليبيا ومن تيار معروف لدى الليبيين والأطراف الخارجية والمتمثل بتيار الإخوان ‏المسلمين الداعم للمجموعات المسلحة سواء على مستوى القاعدة أو مستوى المجموعات الأخرى‎.‎

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