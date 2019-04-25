شاهد..موجة سخرية من فتوى للصادق الغرياني تحرّم الحج و العمرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ،الاربعاء ،بكثير من السخرية و التندّر ،فيديو للمفتي المعزول الصادق الغرياني ،يدعو من خلاله الليبيين ،إلى عدم الحج و العمرة أكثر من مرّة ،لأن هذه الأموال ستستخدم في قتل المسلمين ،على حدّ قوله.
فيديو بدون مونتاج
Posted by ليبافيا – Libafia on Wednesday, April 24, 2019
يشار أن فتاوى المفتي المعزول ليست أمرا جديد عليه فهو يتلقى فتاويه من خارج ليبيا ومن تيار معروف لدى الليبيين والأطراف الخارجية والمتمثل بتيار الإخوان المسلمين الداعم للمجموعات المسلحة سواء على مستوى القاعدة أو مستوى المجموعات الأخرى.
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