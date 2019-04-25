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شاهد..موجة سخرية من فتوى للصادق الغرياني تحرّم الحج و العمرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ،الاربعاء ،بكثير من السخرية و التندّر ،فيديو للمفتي المعزول الصادق الغرياني ،يدعو من خلاله الليبيين ،إلى عدم الحج و العمرة أكثر من مرّة ،لأن هذه الأموال ستستخدم في قتل المسلمين ،على حدّ قوله.

فيديو بدون مونتاج

فيديو بدون مونتاج

Posted by ‎ليبافيا – Libafia‎ on Wednesday, April 24, 2019

 

يشار أن فتاوى المفتي المعزول ليست أمرا ‏جديد عليه فهو يتلقى فتاويه من خارج ليبيا ومن تيار معروف لدى الليبيين والأطراف الخارجية والمتمثل بتيار الإخوان ‏المسلمين الداعم للمجموعات المسلحة سواء على مستوى القاعدة أو مستوى المجموعات الأخرى‎.‎

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لاتوجد كلمات تصف هذا الافاق الا انه كائن مسيء للاسلام بكل معانيه. يحول خبثه وسفاهته وسفالته الى فتوى تطال كتاب الله وسنة رسوله.

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