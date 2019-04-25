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غرايسس: توسّع مُخيف لنفوذ “التيار المدخلي” في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الانقسام الحاصل في ليبيا لم يُسثنَ منه وجود السلفية المدخلية التي صارت جزءا من الأزمة في البلاد بحسب تحليل نشرته منظمة غرايسس قروب المعنية بتحليل الأزمات وإبداء المشورة لوضع حل لها.

المنظمة شخصت التيار المدخلي بأن له نفوذا واسعا داخل ليبيا بدأ يتنامي بعد استقطاب نظام القذافي له وصار له حضور مخيف بعد ثورة فبراير واندمج في الجيش الذي يقاتل قوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس، إضافة إلى أن الايديولوجيا التي يتعبها أشعرت الكثيرين من أنصار المجتمع المدني بالرعب نظرا لما يحمله من رؤية معادية للديمقراطية.

التيار الذي يأخذ تعليماته مباشرة من زعيمه ربيع المدخلي المعروف لدى شريحة كبيرة من الليبيين وضع نفسه بحسب المنظمة على طرف النقيض من جماعة الإسلام السياسي على رأسهم الإخوان المسلمين الأمر الذي يعكس انقسامات على المستوى الإقليمي، بالاضافة إلى أن اندماجهم في مجموعات مسلحة قوية سيجعلهم لا عبيين أساسيين في في الصراع الليبي.

ولم تغفل غرايسس قروب مشاركة السلفية المدخلية في الحرب على داعش في ليبيا غير أن نظامهم المتشدد ودخولهم في المنظومة السياسية أفسد الرؤية المستقلبية في بناء الديمقراطية بالبلاد.

الحل في تقليص وجود هذا التيار “كما تقول المجموعة في تحليلها المطول” هو الجلوس على طاولة المفاوضات ومعالجة الترتيبات الأمنية وفرض مبدأ التسامح بين الليبيين والسماح لمؤسسات المجتمع المدني على العمل بأمان كامل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لا يوجد شيء اسمه السلفية المدخلية ، والحقيقة هي وجود عالم سلفي كبير من علماء السنة يرجع إليه الناس جميعا يسألون عن دينهم ودنياهم ، وهو كغيره من العلماء يرجع إليه ويفتي من كتاب الله وسنة رسول الله ويخطيء ويصيب والسلفي الذي على منهج السلف الصالح يتبع الدليل (قال الله قال الرسول) وليس كما جاء في هذا المقال وهو قولهم (التيار الذي يأخذ تعليماته مباشرة من زعيمه ربيع المدخلي)وكأن الشيخ ربيع قائدا ميدانيا أو رئيس حكومة يأمر وينهى ويكلف ويقرر ..إلخ ونحن تحته موظفين أو ضباطا ، يا لها من كذبة صلعاء ! كل ما في الأمر أن الفتن والمحن تحدث في ليبيا برعاية السياسيين والخوارج والأجندة الخارجية وينسلخ وراءها جم غفير من الجهلة والمتعالمين لكن أهل الإيمان ينتظرون ويتريثون حتى يسألون العلماء والذي منهم الشيخ ربيع المدخلي والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ حسن بن عبدالوهاب البنا وغيرهم حفظهم الله كما قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) يسألونهم عن ما يرضي ربهم ابان هذه الفتن ، فتختلف الفتوى ، من عالم إلى عالم ومن وقت إلى وقت ، والفتوى مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فما ذنب العالم إذا لم ترضي الأطراف المعادية ؟ وماذنب السائل ؟ وماذنب العامل بالفتوى ؟ إن القول بأن هناك مداخلة لا يتبعون إلا الشيخ ربيع لهو من الكذب الواضح ، بل السلفي يعمل بالفتوى الثابتة من أي عالم ثقة في علمه وأمانته وهاهم من تسمونهم مداخلة اسألوهم عن فتاوى العلماء الآخرين ، هل هي من العلم وهل هي ممن يدان بها لله تعالى؟ وهل عملوا بها مع ذكر الأمثلة؟ ولا ينبغي الحكم على السلفيين من خلال بعض الأعداء الذين يدخلون بأسماء مستعارة ويتظاهرون بحب الشيخ ربيع لدرجة العبادة إمعانا منهم في زرع الفتن وتشويها لصورتهم فيأتي الواحد منهم يعني على أساس أنه مدخلي ويبدأ في مدح الشيخ ربيع مدحا غليظا يصل لحد الشرك وقصده (انظر إلى المداخلة المتعصبين).والذي حصل أعزكم الله ، أن عقدة البعض هي مع الشيخ ربيع المدخلي بعينه لا مع من يستفتيه ، ذلك لأن السائلين كثر وهم يسألونه ويسألون غيره فتارة يعملون بفتواه وتارة اخرى يعملون بفتاوى غيره ، كمن يعمل أحيانا بمذهب الإمام مالك ، ثم في مرة أخرى وفتوى أخرى يعمل بفتوى الشافعي ،وفي العلماء المعاصرين نسمع للشيخ ابن عثيمين ونعمل بفتاويه وقد نسمع للشيخ الألباني ونعمل بفتاويه وهكذا
    لكن لما كانت عقدتهم في الشيخ ربيع فالسلفي إن طاف على العلماء كلهم وأخذ مائة فتوى منهم ثم جاء للشيخ ربيع وأخذ منه فتوى واحدة صار مدخليا ، ويقصدون بذلك تنفيره وإرهابه عن الأخذ من هذا العالم الذي عاش حياته يحارب الإخوان والخوارج والروافض والحزبيين وتميز عن الكثير من أهل العلم بالتفرغ لمصنفاتهم وضلالتهم وفضحهم بشهادة علماء العصر ، كما أن الشيخ الألباني تفرغ للحديث الشريف تصحيحا وتنقيحا وتحقيقا ، فلماذا لا يقال متعصبة للشيخ الألباني لمن ينقل أحكام الألباني على الأحاديث؟ والله إنهم ليمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
    ولنأتي للجانب العملي الحقيقي ليقطع الجدال فليذكر لي هؤلاء شخصا واحدا يتلقى الأوامر من الشيخ ربيع أو يتعصب له بعيدا عن الدليل !؟
    أنا في الإنتظار….

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    • بارك الله فيك أحسنت الرد على هؤلاء العلمانيين ومن على شاكلتهم .. ولن بضر السحاب نبح الكلاب.

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