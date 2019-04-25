قبرص تنفي صحة ” إدعاءات ” باشاغا عن رسالته بشأن أبناء حفتر وطلب الجنسية القبرصية

ليبيا – نفى وزير الداخلية القبرصي ” كونستانتينوس بيتريدس ” اليوم الخميس صحة إدعاءات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن تقدم أربعة من أبناء المشير حفتر بطلب للحصول على الجنسية القبرصية .

وفي تصريح لصحيفة ” قبرص ميل ” القريبة من الحكومة وترجمته صحيفة المزصد قال بيتريدس ” إن قبرص لم تتلق أي طلبًا من الحكومة الليبية بعدم منح الجنسية لأربعة من مواطنيها ، ولم نتلقى أي طلبات أصلاً بالخصوص.

وكان الوزير يعلق على تقرير لصحيفة “ليبيا أوبزرفر” عن أن نظيره الليبي ، فتحي باشاغا ، طلب منه عدم إصدار جوازات سفر لأربعة من أبناء المشير خليفة حفتر بعد أن زعم باشاغا بأن الأربعة تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية القبرصية .

وقال بتريدس: “لم نتلق خطابًا رسميًا من هذا القبيل ، لكن يبدو أن مثل هذه الطلبات من ليبيا غير موجودة ، على أي حال ، فإن الحكومة في حالة تأهب وتأخذ هذه المعلومات في الاعتبار”.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تكشف عن هويتها ، أن الحكوكة لم تستلم مثل هذه الرسالة ما يشير إلى أن باشاغا كان إستخدم هذه القصة فقط للدعاية المحلية والإيحاء للمقاتلين مع الجيش بأنهم يموتون بينما يتحصل أبناء قائدهم على جنسيات أجنبية .

المرصد – متابعات