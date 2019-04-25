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باشاغا: حفتر أدخل أبناء المنطقة الشرقية في حرب خاسرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الخميس، رسالة إلى كل أهالي ليبيا بجميـع مـناطقـــها جـنوباً وشرقـاً وغربـاً بخـصوص الوضـع الراهـن والأحـداث الجاريــــة.

وقال باشاغا، في نص رسالته، “إلــى كـل أهـالي ليبيا لــقد وجـب عليـنا أن نذكــر جمـيع مكونــات الشـعب الليــبي بخـطورة تـفاقـم الوضـع المعيـشي والأمـني، ونـحذر مـن خـطورة انقـسام المجتـمع الليبـي وأثـر الشـرخ الاجتـماعـي الـذي يعـمل على إحداثـه حـفتر، ويتـخذ مــن أبــناء المنطقـــة الشرقيـــة وقـوداً للحـرب ضــد الليبيــين تحت أســباب واهيـــة هدفـها الحقيـقي التحــكم فـــي الشـعب الليـبي ومقدراتـه، وإعـــادة حـكم العائلــة الواحــدة دون الاكتراث بمصـــير أبـناء المنطقــة الشرقيــة مــن خلال إدخالـــهم في حــرب خاســرة، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الم تدخلوا ليبيا في نفق الهاوية والخراب منذ اللحظة التي امسكتم بخناقها وسلمتموها الى اقزام التخلف حمدينن موزة القطريين والى الاتراك الذين سلموا ليبيا للطليان “ام نسيتم”.

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