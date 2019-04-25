المرزوقي: حفتر يريد إقامة نظام عسكري إستبدادي في ليبيا

ليبيا – أكد الرئيس التونسي السابق وزعيم حراك تونس الإرادة الاسلامي محمد المرزوقي المقرب من حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس أنّ ما يحصل في ليبيا يطول بشكل مباشر الأمن القومي في تونس ، منتقداً العملية العسكرية التي يقودها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

المرزوقي قال في لقاء لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس :”ما يقع في ليبيا يمسّ مباشرة الأمن القومي التونسي. الحكومة والشعب اليوم في اتفاق تام على الأقل في هذا الملف الحساس نحن مع ليبيا موحدة مستقرة وديمقراطية طبعا”.

ودان الاسلامي المقرب من جماعة الاخوان المسلمين ما وصفه بـ” محاولة اللواء المتقاعد خليفة حفتر فرض نظام عسكري استبدادي جديد كالذي تخلصت منه ليبيا” (تقدم القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر إلى العاصمة) ، مبيناً بأنه يقف مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا .

المرزوقي ختم حديثه بالقول :”نستغرب من تقاعس دول تدّعي الديمقراطية في نجدة نظام شرعي ديمقراطي مهدد بعسكري انقلابي قال أكثر من مرة إنه لا يؤمن بجدارة الشعب الليبي بالديمقراطية” على حد زعمه .

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