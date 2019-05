المتوسط:

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إنه سيعلن عن مفاجآت كبرى صاعقة اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في تمام السادسة والنصف.

وتشهد طرابلس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

