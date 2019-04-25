إمطير: حفتر إنتهى سياسياً وعسكرياً.. وحكومة الوفاق ستفقده قواعده في الرجمة

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة إمطير وعضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إنتهى عسكريا وسياسياً ، مشيرةً إلى أن روسيا وفرنسا ترغب في إرجاع المشير حفتر إلى طاولة الحوار لتحيي فيه الأمل ،على حد وصفها.

إمطير أشارت في برنامج “المسائية “والذي بث على قناة الجزيرة القطرية وتابعته صحيفة المرصد أمس الأربعاء إلى أن حكومة الوفاق لن تكتفي بإرجاع قوات المشير حفتر من حيث أتت بل ستفقده قواعده في مدينة الرجمة.

وأضافت :”حكومة الوفاق لن تقف عند العاصمة طرابلس بل ستحرر ليبيا بشكل كامل وتنظف الجيش الليبي من براثن الميليشيات والقوات الإرهابية التي تتمركز فيه كما يدعي حفتر بأنه جيش ليبي ، بل أن جيش حفتر جيش يتضمن تشكيلة واسعة من الميليشيات والجماعات الإرهابية” على حد زعمها.

ولفتت عضو مجلس الدولة إلى أن المشير حفتر بدأ يلعب بموضوع المهاجرين واللاجئين ، مدعيةً بأن الكتائب التابعة للجيش في صبراتة والمدن الأخرى تمتهن تهريب البشر ، منوّهةً في الوقت ذاته إلى أن الأمم المتحدة تستخدم مصطلح الإرهاب لدعم حفتر حسب قولها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية