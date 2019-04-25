الزائدي: معا لبناء ليبيا الجديدة

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي الضوء على تبدل المواقف بشأن الحرب تبعا للمصالح. وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك””شتان بين من يكافحون من أجل أوطانهم وبين من يبدِّلون جلودهم وألسنتهم حسب أهوائهم” مضيفا”هذا زمن التناقضات الفاخرة، فبراير مثال صارخ”.

وأوضح الزائدي “عندما كانت صواريخ الناتو وداعميه العرب، وقنابل اليورانيوم المنضّب تتساقط على مدار الساعة على طرابلس الغرب، وأغلب مدن وقرى الغرب والجنوب الليبي، تهدم البيوت فوق رؤوس السكان الأبرياء، كان ثلة من العملاء يهللون ويكبرون، بل يقدمون إحداثيات المواقع الحيوية، إلى غرفة عمليات الناتو المعتدية، وكانت قنوات الأعداء تعج بالمأجورين الشامتين في الليبيين الأبرياء، كان العدوان يستهدف القوات المسلحة العربية الليبية، وكل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، وفي سبيل ذلك كان ينتهج سياسة ترويع المدنيين بقصفهم طوال الليل والنهار”.

وأضاف الزائدي “اليوم نفس الفئة الضالة الباغية، تهاجم قيام القوات المسلحة العربية الليبية بتجريد المليشياويبن والإرهابيين من سلاحهم الذي شكل تهديدا جديا للمدنيين ومنع قيام الدولة المدنية الأمنة، وتعج نفس القنوات بنفس المحليين وتمتلئ صفحات مواقع التواصل بنفس المحرضين، لكنهم هذه المرة يذرفون دموع التماسيح على المدنيين، ويدعون زورا وبهتانا دفاعهم عليهم”.

وأردف الزائدي”في شهر يونيو 2011 اقتربنا من تفاهم مهم مع الدول الراعية للعدوان وقتها لوقف إطلاق النار والجلوس معا لمناقشة حل سياسي للخروج من الحالة الحربية وقتها، لكن قيادات الثور الاشاوس رفضوا وقتها رفضا شديدا وتوسلوا إلى ساركوزي وهيليري كلينتون أن يعطوهم مهلة ثلاثة أشهر لحسم المعركة عسكريا، هذا ليس قولا مرسلا، بل كنت عليه من الشاهدين، والوثائق متوفرة وكثير من الشهود من الصف الفبرايري أحياء يرزقون، اليوم نفس الوجوه يطلبون وقف القتال، ليس حرصا على طرابلس وأهلها كما يدّعون، بل لإنقاذ المجرمين والإرهابيين”.

وأردف الزائدي “لو تحقق حل سلمي وقتها لجنبنا ليبيا كل الذي أصابها طيلة هذه السنين”مضيفا”نحن وقفنا مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة الشهيد معمر القذافي ٢٠١١ دفاعا عن ليبيا واستقلالها وأمن مواطنيها، ونقف اليوم مع القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر دفاعا عن ليبيا وأمنها ووحدتها وتطهيرها من أيادي العابثين بها وشعبها”.

وتابع الزائدي”لم ولن نطلب في ذلك جزاء ولا شكورا، بل ليقيننا أن ليبيا الجديدة لن تتأسس إلا بعد القضاء التام على العصابات والمليشيات الإجرامية والإرهابية والجهوية” .

وأعرب الزائدي عن أسفه “على كثير من المطبلين للباطل دفاعا عن مصالح فئوية أو جهوية أو عن مكاسب مادية زائلة”مردفا”الحق يعلو ولا يعلى عليه، فلن تنفع الدعايات المفبركة والادعاءات الكاذبة في تغطية نور الشمس، ولن توقف الحركات الصبيانية الزحف الذي تقوده القوات المسلحة العربية الليبية المضرج بدماء أبنائها الأبطال، لإنقاذ ليبيا من براثن الفوضى والعبث الأجنبي، فلن تنطلي الأكاذيب على الشعب الذي دفع ثمنا باهضا” . وختم الزائدي “معا لبناء ليبيا الجديدة، دولة مدنية حقيقية تضمنها قواتها المسلحة الوطنية وتحققها ارادة الليبيين الأحرار”.

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