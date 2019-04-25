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مسؤول أممي : قوارب المهاجرين من ليبيا توقفت لإنشغال المليشثيات بالقتال في طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المبعوث الخاص لمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لمنطقة البحر المتوسط ”  فنسنت كوتشيل ” شبه إنعدام تسجيل أي حالات لمغادرة مهاجرين من ليبيا منذ إندلاع المعارك في طرابلس .

وقال ” كوتشيل ” في تغريدة نشرها الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر : ” من الجدير بالملاحظة أنه في على الرغم من الحرب في طرابلس لا قوارب تحمل مهاجرين ولاجئين يغادرون من هناك ” .

وأرجع المسؤول الأممي هذا التراجع لأن ميليشيات معروفة بتورطها في الاتجار بالبشر مشغولة جداً في القتال بطرابلس للبقاء  على قيد الحياة .

وختم ” كوتشيل متسائلاً بإستغراب : ” من سمح  لهم بالعمل والإفلات التام من العقاب ” وذلك في إشارة منه لعملهم حالياً كمقاتلين في صفوف حكومة الوفاق رغم ما إرتكبوه من فظاعات أودت بحياة عشرات آلاف المهاجرين غرقاً طيلة السنوات الماضية .

يشار إلى أن العشرات من قادة المجموعات المرتبطة بأنشطة تهريب البشر والوقود والسلع في عموم المنطقة الغربية من الساحل وحتى الجبل قد إنخرطت بالقتال في طرابلس بيصفوف حكومة الوفاق ومن هؤلاء عدد من المطلوبين محلياً ودولياً الذين يقولون بأنهم يقاتلون ضد الجيش حفاظاً على مدنية الدولة ومنع عسكرتها .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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