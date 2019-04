مسؤول أممي : قوارب المهاجرين من ليبيا توقفت لإنشغال المليشثيات بالقتال في طرابلس

ليبيا – أكد المبعوث الخاص لمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لمنطقة البحر المتوسط ” فنسنت كوتشيل ” شبه إنعدام تسجيل أي حالات لمغادرة مهاجرين من ليبيا منذ إندلاع المعارك في طرابلس .

وقال ” كوتشيل ” في تغريدة نشرها الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر : ” من الجدير بالملاحظة أنه في على الرغم من الحرب في طرابلس لا قوارب تحمل مهاجرين ولاجئين يغادرون من هناك ” .

#Libya, it is remarkable to note that in spite of the war in Tripoli no boats with migrants & refugees are leaving. The militias known for their involvement in human trafficking are too busy fighting for their survival. Who let them operate before in total impunity?

