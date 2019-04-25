باشاغا يصدر مذكرة اعتقال بحق القيادي بالقوات الخاصة محمود الورفلي

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا الجهات الأمنية بضبط القائد العسكري بالقوات الصاعقة رائد محمود الورفلي المقيم في مدينة بنغازي.

ووجه باشاغا خطابًا إلى كل من رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف، رئيس جهاز الأمن الداخلي، رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مدير إدارة الشرطة العسكرية، رئيس جهاز المباحث الجنائية.

وأكد باشاغا في خطابه بتوفر معلومات أمنية مؤكدة بأن “الورفلي” يشارك في الاشتباكات الدائرة بطرابلس وضواحيها مطالبا بتكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات لضبطه.

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