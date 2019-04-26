تحرير مختطف بالجفارة واستعادة كامل مبلغ الفدية

تمكنت الفرق الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفارة من تحرير مختطف واستعادة مبلغ الفدية كاملا.

وأشار بيان صادر عن وزارة داخلية الوفاق إلى تلقي قسم البحث الجنائي في مديرية أمن الجفارة بلاغا من أحد المواطنين يفيد باختطاف أخيه من قبل أحد الأشخاص، وطلب مبلغ 100 ألف دينار كفدية لإطلاق سراحه، مؤكدا تحرك القسم للبحث والتحري عن الأمر.

وأضاف البيان أن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا بالتنسيق مع السرية الـ55 وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب من وضع خطة محكمة قادت إلى تحرير المختطف واسترجاع كامل المبلغ وتسليمهما إلى ذوي المختطف.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية الوفاق لن تتهاون مع من يمتهنون الخطف والابتزاز والحرابة وستتصدى لهم لكونهم مهددين للأمن.

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