قذاف الدم يكشف اسباب دعم الجيش الليبي بقيادة حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

استنكر أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي لـ«جبهة النضال الوطني» الليبية ما يتردد عن وجود صفقة بين المشير خليفة حفتر قائد بـ«الجيش الوطني الليبي» وبين أنصار العقيد الراحل معمر القذافي من رجال قبائل وعسكريين يتم بمقتضاها تقديم كافة أشكال الدعم العسكري واللوجيستي لحفتر مقابل قيامه بتقاسم السلطة معهم في حال انتصاره على حكومة الوفاق الوطني والميلشيات الموالية لها بالعاصمة طرابلس.

وشدد في تصريحات نقلتها صحيفة الأيام اليوم الجمعة على أن «الشيء الوحيد الذي يدفع أنصار القذافي وكل أبناء ليبيا من الوطنيين الشرفاء لدعم الجيش الليبي بمعركته الراهنة هو محاولة إنقاذ وطنهم المختطف على أيدي عصابات إجرامية ومليشيات إرهابية ومرتزقة قدمت إليه من كل حدب وصوب، وتطلعهم سويا للخلاص من كابوس الصراع المسلح والفوضى العارمة التي تغرق بها منذ ثماني سنوات».

وقال: «لا توجد صفقات لا لتقاسم السلطة ولا لغيرها… الوطن مختطف وعندما يُسترد سيكون هناك حديث عن المعركة السياسية والتحضير للانتخابات وعقد التحالفات وكل هذا، أما قبل ذلك فلا مجال لمثل تلك الأحاديث».

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