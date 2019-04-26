الحويج: اقترب الحسم في طرابلس ونثمن وقوف روسيا ومصر إلى جانب ليبيا

أكد وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة ، عبد الهادي الحويج، أن ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي كان له الأثر في إيضاح موقف الحكومة المؤقتة و”الجيش الوطني الليبي”.

وقال الحويج لـ RT، “لاشك أن لروسيا ومصر دورا كبيرا في ملف مكافحة الإرهاب، كما أن مقررات القمة الإفريقية العربية كشفت النقاب، وربما للمرة الأولى، عن الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الإفريقي في دعم ليبيا”.

وأضاف، أن “الملف الليبي لم يعد بحوزة الأمم المتحدة بشكل كامل”، مشيرا إلى أن بلاده تابعت باهتمام بالغ مقررات القمة العربية الإفريقية، وأن “الاتحاد الإفريقي شريك فاعل”.

وتابع، أن “مصر التي تضررت كثيرا من الأحداث التي شهدتها ليبيا ووجود عناصر إرهابية وكميات هائلة من الأسلحة على حدودها، هو ما أدى لوقوع حوادث إرهابية داخل الأراضي المصرية انطلقت من العمق الليبي، ومن ثم فإن مصر وروسيا حليفتين استراتيجيتين”.

ونوه الحويج، بأنه سيقابل مسؤولين مصريين معنيين بالشأن الليبي ومنهم مساعد وزير الخارجية المصري السفير طارق دحروج، وآخرون.

وشدد على أن مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المشير خليفة حفتر، جاءت بعد أن حقق “الجيش الليبي” تقدما كبيرا على الأرض، مؤكدا أن “الداعمين الرئيسين لليبيا بلا أدنى شك هما روسيا ومصر”، مشددا على أن الدول التي وقفت بجوار ليبيا سيكون لها “حصة الأسد” في عملية إعادة الإعمار.

وأكد المسؤول الليبي، أن ساعة الحسم وتحقيق النصر النهائي باتت قريبة جدا، خاصة أن القوات التابعة للمشير أحرزت انتصارات نوعية في الأيام القليلة الماضية، لا سيما في العزيزية وقصر بن غشير والهيرة في طرابلس.

المصدر: RT

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