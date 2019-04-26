فارق سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية يقارب الـ3 دينارات

بلغ فارق السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار 2.96 دينارين، إذ بلغ سعره الرسمي 1.3979 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي الخميس، مقارنة بـ 4.35 دينارات سعره في السوق الموازية.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية في التعاملات الرسمية، إذ بلغ سعر الدولار 1.3979 دينار الخميس، مقارنة بــ 1.3955 دينار الأربعاء، في آخر يومي تداول رسمي.

وتأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أما في السوق الموازية، فحافظ الدولار على مستوى 4.35 دينارات الذي سجله خلال اليومين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي يونيو 2017 كسر الدولار حاجز عشرة دينارات في السوق الموازية، ليسجل فارق السعر عن السوق الرسمية حوالي 9 دينارات، قبل أن تعلن حكومة الوفاق الوطني حزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي ساعدت بدورها على تقليص فارق السعرين.

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