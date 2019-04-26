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وزير الخارجية الجزائري: لا نقبل بقصف عاصمة مغاربية ونحن صامتون

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، إنّ بلاده لا تقبل بقصف عاصمة في دولة من المغرب العربي، في إشارة إلى الأحداث الجارية بضواحي العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من الشهر الجاري.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي قال بوقادوم: «لا نقبل أن يتم قصف عاصمة في دولة من المغرب العربي ونحن صامتون»، وهو ما أكّده أيضًا الوزير التونسي الذي التقط خيط الحديث ليقول «لن نقبل بأن يتواصل الاقتتال في بلد شقيق، ونحن نتفرج».

ودعا الوزيران خلال المؤتمر الصحفي الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري للاقتتال، حقنًا لدماء الليبيين وتجنيب الشعب الليبي مزيدًا من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا للبلد.

 

وأكد الدبلوماسيان على أنه «لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، وأهمية عودة الأطراف الليبية إلى الحوار الليبي – الليبي الشامل والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقًا للاتفاق السياسي لإنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة».

يأتي هذا بينما دخلت حرب العاصمة طرابلس أسبوعها الرابع، وسط مراوحة ميدانية وخسائر بشرية متزايدة وانقسام المجتمع الدولي الذي حال دون التوصل إلى إجماع دولي حول قرار وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق وصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى تونس، حيث أجرى مشاورات مع الجهيناوي حول عدة ملفات، منها تأمين المناطق الحدودية بين البلدين، وبحث الأوضاع في ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • لماذا تخافون من فرنسا ايها الجيش الجزائري كخيفتكم لانفسكم ..؟!!! يذيحون أبنائكم ويستحيون نسائكم ـ يجب أن تروهم قوة الاسلام حربيا وعقائديا ـ حتى يحترموا بلادكم واجدادكم الذين ماتوا بشرف لتعيشوا أنتم بسلام وتركوا لكم ميراثكم وبيوتكم ـ لكي تكونوا رجال ـوليس لتعطوه للنساء …!!!

    رد

  • لماذا تخافون من فرنسا ايها الجيش الجزائري كخيفتكم لانفسكم ..؟!!! يذيحون أبنائكم ويستحيون نسائكم ـ يجب أن تروهم قوة الاسلام حربيا وعقائديا ـ حتى يحترموا بلادكم واجدادكم الذين ماتوا بشرف لتعيشوا أنتم بسلام وتركوا لكم ميراثكم وبيوتكم ـ لكي تكونوا رجال ـوليس لتعطوه للنساء …!!! ـ التزموا بما كلفتم به واحتكموا لعقلائكم ـ والذين حوصروا في سبيل الله لاسبيل عليهم ـ والذين عاثوا الفساد وسرقوا الاموال وشردوا العباد وأضلوهم ـ ليس لهم من خلاق أو حجة ـ فهم الاخسرون وسيحلفون ولكنهم سيغلبون ـ أمنوا بالشجاعة في القتال وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذن الله. وبعداً لقوم لايؤمنون.

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  • قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الجمعة، إنّ بلاده لا تقبل بقصف عاصمة في دولة من المغرب العربي، في إشارة إلى الأحداث الجارية بضواحي العاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من الشهر الجاري.؟
    (( كذاب ومنافق ؟ أين كنت عندما قصفت العاصمة من قبل أمريكا ثم من قبل الناتو .
    بلاش كزايدات وأهتموا ببلادكم والله نحن لا نطمع منكم خيرا . ولا نريده منكم .

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    • انت غير اشقى ببلادك
      والله لن ياتينا خير من دول المغرب العربي لانهم ضد مصر والامارات والسعودية منذ زمان واي خط تتواجد فيه هذه الدول يقفون ضده كائنا من كان

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