لجنة الدفاع النيابية : لدينا أدلة تؤكد وجود عناصر أجنبية في صفوف حكومة الوفاق

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمحلس النواب طلال الميهوب إن الوثائق والأدلة الموجودة لدى الجهات الأمنية والبرلمان تؤكد مشاركة عناصر عسكرية أجنبية في القتال الدائر في طرابلس.

المهيوب أكد في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أن بعض التشكيلات العسكرية الموجودة في مصراتة تشارك في العمليات وتضم تشكيلات عسكرية لإيطاليا وإنجلترا وتركيا.

وأشار المهيوب إلى أن عناصر داعش الإرهابية الموجودة في طرابلس منذ فرارها من سرت تشارك القوات العسكرية من الأتراك والإنجليز والإيطاليين في العمليات الدائرة الحالية خاصة أن إيطاليا لها فرقة كاملة في مصراتة تقوم بمهام عسكرية الآن في العمليات الدائرة فيما تقوم سرية من القوات الإنجليزية بالمساعدة اللوجستية والقناصة في العاصمة كما يقوم ضباط وضباط صف من تركيا بمهام في العاصمة، حسب قوله.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لفت إلى أن الوثائق والأدلة المتوفرة لدى القوات المسلحة والبرلمان سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة.

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