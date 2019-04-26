بلومبيرغ: ضوء أخضر أمريكي لدعم المشير حفتر

كشفت وكالة “بلومبيرغ” الألمانية نقلا عن مسؤولين أمريكين، أن الرئيس دونالد ترامب عبّر عن دعمه لتحركات الجيش الوطني في ليبيا نحو طرابلس، خلال مكالمته مع المشير خليفة حفتر.

وأوضحت الوكالة، أن أطرافا أمريكية قريبة من دائرة صنع القرار، أكدوا اتصال ترامب ، قد ترك انطباعا لدى حفتر أن الإدارة الأمريكية لا تعارض تحركات الجيش التي بدأت في الرابع من شهر أبريل، نقلا عن ما نشره موقع روسيا اليوم RT.

وذكرت مصادر أن اتصال ترامب مع حفتر، قد تم فيه التباحث في جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، والرؤى المشتركة لإرساء الاستقرار في ليبيا.

ولمّحت الوكالة الألمانية، أن موقف ترامب من الملف الليبي، قد طرأ عليه تغيّر جديد، يعكس موقفها الرسمي الداعم لحكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج.

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