بيان لوزارة الدفاع الايطالية بشأن تورط قواتها في معارك طرابلس

أصدرت وزارة الدفاع الإيطالية توضيحاً بشأن تورط قواتها في العمليات العسكرية الجارية حول العاصمة طرابلس، والتي تشهد معارك عنيفة منذ عدة أسابيع بين قوات موالية للجيش الوطني الليبي وقوات موالية لحكومة الوفاق.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أنّ “القوات المسلحة الإيطالية تواصل تقديم الدعم للسكان الليبيين والوسائل المستخدمة في مهام البحث والإنقاذ”.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة: “فيما يتعلق ببعض المقالات الصحفية وما تم نشره مؤخرًا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ترى هيئة الأركان العامة للدفاع أنه من الضروري تحديد أن أفراد القوات المسلحة الإيطالية العاملين في البعثة الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (MIASIT).

وأضاف البيان أن “سفينة الدعم اللوجستي الموجودة في طرابلس مؤطرة في عملية (ماري سيكورو)، لا تشارك مطلقًا في الاشتباكات الجارية حاليًا في ليبيا، وتعمل الوحدة في انسجام مع خطوط العمل التي قررتها الأمم المتحدة بمهام واضحة ذات طبيعة إنسانية بحتة ودعم فني للصيانة”.

وتابعت الوزارة أن “أي خبر عن قيام القوات المسلحة الإيطالية بأداء مهام حماية البنى التحتية العسكرية الليبية أو الدعم اللوجستي لجانب أو آخر لا أساس له من الصحة على الإطلاق”.

وأشارت إلى “تواصل أنشطة الدعم الصحي والإنساني للسكان الليبيين في المستشفى الميداني في مصراتة، إذ تم حتى الآن إجراء أكثر من 17600 زيارة متخصصة، و1800 عملية جراحية وأكثر من 900 عملية جراحية لصالح المدنيين، إلى جانب أنشطة الصيانة أيضًا لصالح المركبات الليبية المشاركة في مهام البحث والإنقاذ (SAR).

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