“السترات الصفراء” تصل ليبيا

ارتدى متظاهرون ليبيون “سترات صفراء”، كرسالة تنديد بموقف فرنسا من الهجوم الذي يقوده قائد الجيش الوطني الليبي اللواء خليفة حفتر، على العاصمة الليبية، طرابلس.

وشهدت العاصمة الليبية، طرابلس، ومدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة)، للجمعة الثالثة على التوالي، مظاهرات للتنديد بهجوم حفتر ضد طرابلس وضواحيها، وذلك بحسب قناة “العالم”.

ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة للحرب التي تشنها قوات الجيش، وأخرى تطالب بقطع العلاقات مع الدول التي تقدم الدعم لها. حيث ارتدى أغلب المتظاهرين سترات صفراء، ما يحمل رسالة تنديد بموقف فرنسا الداعم للواء حفتر.

وكانت مؤسسات مجتمع مدني ونشطاء دعوا في وقت سابق للمشاركة في تظاهرة الجمعة، تحت عنوان “لا تفاوض حتى النصر.. بدمائنا نفديك يا ليبيا”.

يشار إلى أن خليفة حفتر، أطلق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان الجاري، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين.

ومنذ العام 2011، تعاني ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة “الوفاق” في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.