بريطانيا تُعلّق مشروعها حول إيقاف الحرب في ليبيا بمجلس الأمن بشكل مفاجئ

قالت وسائل اعلام أن المندوبة البريطانية الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس قامت بتعليق مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، والذي يقضي بإيقاف التصعيد والتزام وقف إطلاق النار في ضواحي العاصمة طرابلس، من قبل كافة الأطراف.

وفشلت بريطانيا عدة مرات في تمرير هذا المشروع، بعد رفضه من قبل روسيا، وإنضمام أمريكا مؤخراً للرافضين للمشروع، ويرى مراقبون ان ضغوطات دولية افشلت هذه الجهود، بعد تخلي اللاعبين الرئيسيين عن حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة.

وعارضت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، المقترح البريطاني خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن قبل نحو أسبوع.

من جانبها، رأت روسيا أنه ينبغي عدم ذكر أي أسماء ضمن مشروع القرار، فيما حذر السفير الروسي لدى مجلس الأمن، كريستوف هوسجن، من عدم وجود قرار مُوحّد وقوي يُمثل مجلس الأمن فيما يخص التطوّرات الليبية.

وسبق أن حذرت العديد من الأطراف الدولية من فشل مجلس الأمن الدولي في التوصّل إلى قرار نهائي يعكس موقفه تجاه ما تشهده العاصمة طرابلس من أحداث.

وكانت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلنت يوم الجمعة، أن موظفي الأمم المتحدة غادروا بالكامل مطار معيتيقة.

وتعيش العاصمة طرابلس منذ الـ4 من ابريل الماضي مواجهات عسكرية عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة والقصف الجوي من عدة محاور بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فرع ليبيا، فقد أسفرت المعارك الجارية منذ ثلاثة أسابيع عن مقتل 275 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1.2 ألف شخص بجروح.

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