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سلامة مُعجب بانتخابات “بلدي سبها”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثنى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، على إجراء الانتخابات البلدية في سبها، رغم الظروف التي تمر بها أغلب مناطق البلاد.

وكتب سلامة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “في سبها أيضا انتخابات بلدية على الرغم من هذه الأيام المؤلمة. تحية من القلب!”.

وفتحت مراكز الاقتراع في سبها أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم السبت، لانتخاب مجلس بلدي جديد عقب انتهاء الفترة القانونية للمجلس البلدي السابق.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد أعلنت أن الانتخابات ستنطلق اليوم السبت داخل 4 بلديات هي سبها وصبراتة والحرابة وصرمان.

وسبق أن تأجلت انتخابات عدد من البلديات بسبب التطوّرات الأمنية والعسكرية الأخيرة في ضواحي العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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