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تنتون: قوات حفتر تتقدم باتجاه سرت مدعومة بالمروحيات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذر القيادي في القوة الثالثة مصراتة أشرف تنتون من تحرك وحدات الجيش بالقيادة العامة باتجاه مدينة سرت اليوم السبت 27 ابريل 2019 .

تنتون ادعى بأن القوة التى دفعت بها قيادة الجيش إلى سرت تحوى مجموعة من المرتزقة الافارقة وحركة العدل والمساواة على حد زعمه ، مبيناً بأن القوة سلكت طريق ودان ، وطريق الجفرة (اللود) باتجاه سرت.

وأضاف القيادي في القوة الثالثة مصراتة بأن هناك كتيبة اخرى تابعة للقيادة العامة تسلك طريق الرواغة باتجاه مدينة سرت أيضاً ، مضيفاً بأن هذه القوة ترافقها مروحيتين عسكريتين خرجت من قاعدة الجفرة الجوية حسب قوله .

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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