“باشاغا” لرئيسة وزراء بريطانيا : تخليت عنا عندما احتجنا لكِ

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، أن محكمة ليبية وافقت على عودة هاشم العبيدي إلى بريطانيا.

ويُحتجز هاشم العبيدي، المطلوب بسبب علاقته بالهجوم التفجيري في مدينة مانشستر، لدى السلطات في طرابلس منذ تفجير قاعة حفلات مانشستر أرينا في مايو 2017 الذي أودى بحياة 22 شخصا.

وقال فتحي باشأغا، لبي بي سي إن المحكمة وافقت على تسليم العبيدي لأنه مواطن بريطاني، لكن بسبب الحرب في طرابلس توقف كل شيء”، مرجحا أن التسليم لن يتم قبل نهاية القتال.

وأضاف: “نركز كل اهتمامنا على الحرب في طرابلس ، مؤكدا أن السجن الذي يحتجز فيه العبيدي آمن رغم الصراع الذي يهدد طرابلس.

واتهم باشاغا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتخلي عن طرابلس وقت الحاجة بعد أن سحبت القوات البريطانية وطاقم العمل بالسفارة مع بداية الهجوم على العاصمة.

