السراج يبحث احتياجات بلديات نالوت والزنتان وكاباو ويفرن

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بعمداء بلديات نالوت عبد الوهاب حجام، والزنتان مصطفى الباروني، وكاباو محمد سعيد أونيس، ويفرن حسن بلقاسم كافو، وذلك لمتابعة احتياجات بلدياتهم ومناقشة الوضع الراهن.

ووفق ما أورد المكتب الإعلامي للسراج، عبَّر العمداء، الذين التقاهم كل على حدة خلال الخميس واليوم السبت، عن «دعمهم وتأييدهم ما اتخذه القائد الأعلى للجيش الليبي من موقف قوي وحازم للتصدي للعدوان الذي يستهدف طرابلس عاصمة كل الليبيين».

وأكد عمداء البلديات المذكورة أن «لا حل عسكريًّا للأزمة الليبية، وأن ما وقع من اعتداء يعد انقلابًا على الشرعية وعلى الاتفاق السياسي والمسار الديمقراطي». وقد تناولت اللقاءات بحث الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات الضرورية للبلديات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتدخل الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس أسبوعها الرابع لمعارك «حرب العاصمة»، التي انطلقت في الرابع من شهر أبريل الجاري، بمواجهات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني وأخرى تابعة للقيادة العامة، بعدما أعلن المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على المدينة.

جانب من اجتماعات السراج (المكتب الإعلامي)

جانب من اجتماعات السراج (المكتب الإعلامي)

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