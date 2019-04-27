عاجل | قصف جوي عنيف وتحليق مكثف للطيران بعدد من مناطق طرابلس – فيديو

قالت مصادر محلية ان تحليقا مكثفا للطيران وقصفا جويا عنيفا تشهده سماء العاصمة منذ اكثر من ساعة وبشكل مستمر واستهدف عدد من المناطق في طرابلس.

وقالت المصادر ان القصف الجوي تركز في منطقة الفلاح واستهدف مخزن ذخيرة في معسكر القعقاع جنوب العاصمة طرابلس.

#شاهد فيديو لحظة قصف معسكر القعقاع الان بمنطقة الفلاح Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Saturday, April 27, 2019

وقال شهود عيان ان عدد الغارات تجاوز الـ9 غارات حتى الان، وان دوي انفجارات شهدته المنطقة بعد استهداف الطيران وتطاير للذخيرة.

فيديو لي انفجار الذخائر داخل معكسر 7 ابريل بالفلاح بعد استهدافه من قبل الطيران Posted by ‎طرابلس 219‎ on Saturday, April 27, 2019

وقالت شهود عيان ان القصف ايضا شمل منطقة عين زارة دون تحديد للموقع المستهدف، وكذا على منطقة مشروع الهضبة.

#شاهد هذا الفيديو #يوضح لحظة قصف الطيران و سماع اصوات انفجار الدخائر . Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Saturday, April 27, 2019

وتشهد العاصمة طرابلس خلال هذه الاثناء قصفا جويا عنيفا وتحليق مكثف للطيران في عدد من مناطق العاصمة طرابلس.

وكانت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلنت يوم الجمعة، أن موظفي الأمم المتحدة غادروا بالكامل مطار معيتيقة.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها .

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