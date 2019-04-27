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الردع أبو سليم تندد بقصف معسكر القعقاع في طريق السواني

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إتهمت كتيبة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر والتي وصفته بـ”مجرم الحرب” بالاستعانة بطيران أجنبي.

الردع المشتركة أبو سليم بقيادة “غنيوة” اعتبرت بأن قصف سلاح الجو لمواقع المسلحين في طرابلس هو قصف للعاصمة ، مدعيةً بأن القصف تسبب في وقوع مدنيين مارين في الطرقات وأنه قد دمر ممتلكات عامة وخاصة .

واخختمت كتيبة “غنيوة” بيانها قائلةً :” تباً لكم أيّها الجبناء عجزتم عن مواجهة الرجال في المحاور فتقصفون الاحياء السكنية ليلاً”.

يشار إلى أن شهود عيان أكدوا للمرصد اليوم قيام السلاح الجوي بقصف معسكر 7 ابريل في طريق السواني والمعروف بـ”معسكر القعقاع” حيث استهدف القصف مخزناً للذخيرة والآليات المسلحة وبعد انتهاء القصف استمر انفجار الذخيرة لمدة ساعة كاملة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • اتق الله يا غنيوة أنت وأمثالك تب الى الله ، من أنت حتى تحمل السلاح فضلا عن أن تقاتل به اتقوا الله أيها الشباب يا من تقاتلون برعاية هؤلاء الميليشيات
    اتركوا للجيش مهمته الحقيقية وهي حماية ليبيا جميعها واتركوا عنكم كذب قادة الميليشيات وقوة حماية ميليشيات طرابلس وحماية حكومة الوفاق الغير شرعية والتي لم تمنح الثقة من البرلمان بحسب الإتفاق السياسي ، ولم تعمل ببنود الإتفاق السياسي كما هو معلوم
    كيف لك أن تعتبر قصف مراكز الميليشيات قصفا للعاصمة إلا أن يكون تمويها وكذبا؟
    وكيف تدعي بأن هناك مارة قد تضرروا؟
    وكيف تجيز لنفسك ولغيرك 1- السيطرة على الأماكن العامة 2- السيطرة على الأموال العامة3- الافتيات على وظائف الشرطة والجيش وأنت ميليشياوي 4- المواجهة والقتال بحجة الدفاع عن العاصمة ولولا تمركزاتكم وتشبثكم بمواقعكم لما تدمرت ، ثم تنكر على غيرك أن يدمر هذه المراكز التي لم يكن لك أن تحوزها؟
    وقولك عجزتم عن مواجهة الرجال ، أي رجال يا ميليشياوي ؟ إنها ميليشيات خطيرة ، كبدت الليبيين خسائرا عظيمة ، أنتم تنكرتم للبرلمان وهو شرعي كما تعرف ، ومن أنكر شرعية البرلمان فينكر شرعية الوفاق ضمنيا ، لأن حكومة البرلمان تولدت منها حكومة الوفاق كما يعرف هذا بعض الخونة أتباعكم الذين يكذبون عليكم ويلبسون الحق بالباطل !
    أين هو العمل بقرارات البرلمان التي منها حل جميع التشكيلات المسلحة 2014؟
    كيف سيكون السراق والخوارج الذين تنكروا لولي أمر ليبيا من خلال انتخابات نزيهة كما ذكر ذلك في مسودة الإتفاق السياسي كيف يكون هؤلاء حماة الوطن والغيورين عليه ، ما أشد كذبكم ومكركم.
    اتقوا الله يا شباب ، أفيقوا قبل فوات الأوان
    لا تقاتلوا مع الميليشيات ، وكونوا مع الجيش الليبي
    ومهما كان عند الجيش فهو غير معصوم ولا يحل الخروج عليه لأنه شرعي وأول من صوت عليه هو السراج بنفسه سنة 2014 وهو من مخرجات البرلمان وهو جيشكم الذي تقاتلونه ، ويحكم!
    لقد أفتى أهل العلم بالإلتفاف مع البرلمان وطاعته في طاعة الله وأنه ولي أمر شرعي ، وأفتى الجميع بأن من جاء لطرابلس اليوم لم يأتي مقاتلا بل جاء فاتحا مطهرا لطرابلس من براثم الميليشيات أخزاهم الله
    وقال الجيش لا ولن نقاتل مالم يحمل السلاح ، وهذا واجب الجيش وليس واجب الميليشيات
    فلبسوا وكذبوا وكتموا وجعلوا من يقاتلهم يقاتل طرابلس ، ومن يحاربهم يحارب طرابلس ومن يقصف أوكارهم فهو يقصف المدنيين!
    حتى أنهم قصفوا المدنيين وقالوا الجيش هو الذي قصف ، حتى فضحوا ولله الحمد
    فهل يصدق هؤلاء؟
    ما عندهم إلا الكذب والتناقضات ، وحفتر حفتر حفتر …الخ ،
    وحفتر ميليشيات ، ومع ذلك يقولون لا لعسكرة الدولة ، فبقيت دهري أتساءل؟!! هل هم عسكرة ونظام عسكري أم ميليشيات وبلطجية؟
    ويقولون حفتر ديكتاتور ويريد الحكم الفردي ، ثم يقولون الذين معه ميليشيات ؟ فهل ياترى هناك دكتاتور وحكم الفرد يبقى معه ميليشيات؟
    وعندهم تناقضات في جميع الجوانب الأخرى
    يا شباب اتركوهم ، والله سينتهي أمرهم ويجمع الله شمل أهل ليبيا من شرقها إلى غربها وتكون دولة واحدة تحت راية واحدة وننتهي من قصصهم الحزينة ومماطلاتهم ، ونرتاح من حكاية (حل سياسي) (اتفاق) (وفاق) (تحالف) (قوة حماية) (جماعة) ….إلخ
    ليس من الجهاد في سبيل الله بل هو خروج على ولي الأمر الشرعي الذي هو البرلمان والذي كلف ما يسمى حكومة الوفاق بما كلفهم فتنكروا له
    والله سبحانه من وراء القصد فلست لآخذ فلسا واحدا على قولي هذا ولا لي ناقة ولا جمل غير أنه الحق وهذه بلادي وكل مواطن ليبي فهو أخي وأهله أهلي وما يحزنه يحزنني وما يرضيه يرضيني في طاعة ربي

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