الردع أبو سليم تعلق على قصف معسكر القعقاع جنوب طرابلس

علقت كتيبة الردع المشتركة أبو سليم بقيادة عبد الغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” على قصف الطيران لمعسكر القعقاع الكائن في منطقة الفلاح جنوب العاصمة طرابلس.

ووجهت الكتيبة في بيان صادر عنها ونشرته وسائل اعلام اتهامات للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالاستعانة بطيران أجنبي.

وأعتبرت الردع المشتركة أبو سليم بقيادة “غنيوة” اعتبرت بأن قصف سلاح الجو لمواقع المسلحين في طرابلس هو قصف للعاصمة ، مشيرة إلى أن القصف تسبب في وقوع مدنيين مارين في الطرقات وأنه قد دمر ممتلكات عامة وخاصة، بحسب البيان.

وشهدت منطقة الفلاح قصفا جويا عنيفا من قبل الطيران التابع للجيش الوطني، حيث جرى استهداف معسكر القعقاع “4 ابريل سابقا” بـ9 غارات جوية وفقا لشهود عيان.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ ساعات قصفا جويا عنيفا وتحليق مكثف للطيران في عدد من مناطق العاصمة طرابلس.

وكانت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلنت يوم الجمعة، أن موظفي الأمم المتحدة غادروا بالكامل مطار معيتيقة.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها .

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