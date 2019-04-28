غرفة عمليات سرت التابعة للقيادة تمهل قوات “البنيان المرصوص 48 ساعة

نقلت مصادر إعلامية، عن غرفة عمليات سرت التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، منحها قوات البنيان المرصوص، مهلة مدتها 48 ساعة لتسليم أسلحتها ومغادرة مدينة سرت، 450 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح المتحدث باسم غرفة الخليج العسكرية، التابعة للجيش الوطني، حسن بن طاهر، أن الكتائب المسلحة في سرت، إن خالفت التعليمات بالخروج من المدينة، سيتحمّل المسؤولية الكاملة، بحسب ما كشفته المصادر الاعلامية.

وأضافت المصادر، أن قوات لكتائب مسلحة خرجت من مدينة مصراتة، وتتجه نحو مدينة سرت، نظرا لمعلومات وصلتها عن هجوم وشيك قد تتعرض له المدينة.

ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل على الفيسبوك، صورا تظهر سواتر ترابية جنوب مدينة مصراتة، لصدّ أي هجوم على المدينة.

وكان القيادي في القوة الثالثة مصراتة أشرف تنتون قد كشف عن تحركات لوحدات الجيش بالقيادة العامة باتجاه مدينة سرت امس السبت، وأن القوة التى دفعت بها قيادة الجيش إلى سرت سلكت طريق ودان ، وطريق الجفرة (اللود) باتجاه سرت.

وأضاف القيادي في القوة الثالثة مصراتة بأن هناك كتيبة اخرى تابعة للقيادة العامة تسلك طريق الرواغة باتجاه مدينة سرت أيضاً ، مضيفاً بأن هذه القوة ترافقها مروحيتين عسكريتين خرجت من قاعدة الجفرة الجوية حسب قوله .

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