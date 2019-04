المتوسط:

أكد مدير أمن تاجوراء مقدم يوسف عكريم على ضرورة الالتزام بالضبط والربط وارتداء القيافة العسكرية الكاملة المخصصة لأعضاء هيئة الشرطة والرفع درجة الحس الأمني بين منتسبي المديرية وتقديم كافة المساعدات للمواطنين ومد يد العون لهم والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده بمقر المديرية وبحضور المساعد للشؤون العامة بالمديرية، ورئيس غرفة العمليات، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة بالمديرية، ورئيس قسم المرور، ورئيس مركز شرطة تاجوراء ورئيس مركز شرطة وادي الربيع، ورئيس مكتب البحث الجنائي تاجوراء ومندوب عن الشؤون الأمنية بالمديرية، ومعاون رئيس قسم النجدة.

وكما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور الأمنية والوقوف على المشاكل التي تواجه الأجهزة الأمنية وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

The post اجتماع أمني موسع بمديرية تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية