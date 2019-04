المتوسط:

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن إيرادات شهر مارس من مبيعات النفط الخام ومشتقاته والضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز تجاوزت المليار ونصف المليار دولار أمريكي.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن إيرادات هذا الشهر زادت بمقدار مئتين وسبعين مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر فبراير الماضي، نتيجة رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي.

