عضو الأعلى الدولة: التدخلات الخارجية وصلت للدعم بالسلاح والعتاد.. والمليشيات لا تستحق تدمير العاصمة لأجلها

قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن بعض التدخلات الخارجية في ليبيا وصلت للدعم بالسلاح والعتاد ولم تقتصر على الدعم السياسي فقط.

وأضاف كرموس بحسب تصريحات نشرتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأحد، أن التدخلات في الوضع الليبي أصبحت متعددة، وأن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بشأن ليبيا، تزامن معها التصعيد من جانب أطراف أخرى لإذكاء نار الحرب.

وأشار إلى أن العملية العسكرية الأخيرة على طرابلس أغلقت كافة المسارات السياسية، أو فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، وأن المؤتمر الوطني الجامع كان من الممكن أن يساهم في توحيد المؤسسات والأجسام.

واستطرد أن المجلس الأعلى للدولة ضد أي إجراء عسكري لحل الأزمة الليبية، وأنه يساند الحلول السياسية مهما طالت، خاصة أن الاشتباكات وعمليات قصف العاصمة تزهق أرواح المدنيين، وأن الوضع في طرابلس يختلف عن بني غازي ودرنة، نظرا لاختلاف موقف الظهير الشعبي للمقاتلين.

وأوضح أنه على الرغم من أن بعض المليشيات لها تأثير في طرابلس، إلا أن الأمر لا يستحق تدمير العاصمة من أجل تلك المليشيات، وأن قوة الردع الخاصة تقوم بمواجهة الإرهاب بشكل احترافي.

وأكد على رفض الغرب الليبي لمسالة حكم الفرد الواحد في ليبيا، وأن ليبيا ليس بها طوائف أو أعراق، وأنه يجب العمل من أجل ليبيا، لا من أجل السلطة، بحسب نص قوله.

وشهدت العاصمة طرابلس مساء امس السبت وساعات الصباح الاولى اليوم، قصفا جويا عنيفا وتحليق مكثف للطيران بعدد من مناطق العاصمة طرابلس.

وكانت غرفة عمليات طرابلس التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلنت يوم الجمعة، أن موظفي الأمم المتحدة غادروا بالكامل مطار معيتيقة.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها .

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