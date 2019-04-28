باشاغا يكشف عدد قتلى قوات الوفاق

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اللهم احفظ شباب طرابلس وأهلها وسائر مناطق ليبيا وبلاد المسلمين جميعا من كل مكروه
اللهم احفظهم من شر الميليشيات وشر القتال والتغرير آمين
أفيقوا يرحمكم الله ، لا يتلاعب بكم هذا الخسيس ومن معه من الزمرة الفاسدة الفاشلة التي كان دورها هو الوفاق بين الليبيين فإذا بها تصبح حكومة الوفاق بين الميليشيات والجماعات الارهابية لقتال الجيش ودعمهم بالمليارات وترك الليبيون مضطهدين ومنكسرين ،
يقول احدهم ( الجيش معتد على طرابلس وهم الظلمة)!
اقول سبحان الله ، الجيش يقاتل الميليشيات في طرابلس ولا يقاتل اهل طرابلس
اقسم بالله انه لا يجوز للجيش ان يترك المواطنين تحت رحمة الميليشيات المسلحة مهما زينوها وغيروا اسمها ، بل على الجيش ملاحقتهم وقتالهم في اي مكان في ليبيا لانها بلدة واحدة ودور الجيش واحد ، لكن هؤلاء والذي منهم هذا الوزير الضعيف ليس عندهم الا التشويش ، والكذب والظلم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون
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