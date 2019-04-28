المشري: تم افشال المسار السياسي في ليبيا بدعم الثورة المضادة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إن إفشال المسار السياسي عن طريق الدعم المالي والسياسي والإعلامي لما وصفه بـ”الثورة المضادة” من بعض الدول أدى إلى استمرار الأزمة في ليبيا واطال الحرب على العاصمة طرابلس حسب قوله.

المشري أشار في كلمته خلال مشاركته في منتدى الجزيرة الثالث عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة إلى أن مجلس الدولة الذي ترأس عمله طيلة الفترة السابقة إلتزم بكل ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات وباريس وباليرمو وانتهج مبدأ الحوار لحل الأزمة الليبية ونقلها إلى مرحلة الاستقرار وتجنيب البلاد والمواطنين ويلات الحرب، على حد قوله.

وأضاف :”في الأيام الماضية وعندما كنا نستعد لعقد الملتقى الوطني الجامع لإنهاء الأزمة برعاية أممية وخلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لطرابلس فوجأنا بهجوم من قوات حفتر على المنطقة الغربية ومحاولة اقتحام العاصمة بقوة السلاح”.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن أسفه لما تقوم به القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بالعاصمة طرابلس ، متهماً الاخيرة بتلقي دعم مباشر من عدد من الدول الإقليمية حسب زعمه.

وإتهم المشري القوات المسلحة باستهدفت سيارات الإسعاف ودور العبادة والمساجد والمنشآت التعليمية ، مدعياً بأن القوات المسلحة تعتدي على مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين دون أن يشير الى انتهاكات قوات الرئاسي وقصف طيرانها لمنازل المدنيين .

رئيس مجلس الدولة أردف بالقول:”هناك انتهاكات لا تعد ولا تحصى تقوم بها هذه القوات بدعم وبأموال من دول إقليمية للأسف منها تجنيد القصر ومنها الإجهاز على الجرحى والتعذيب والقتل في الميدان”.

وفيما يخص الدول الخليجية، أكد المشري أن الإنشطار في العلاقات الخليجية أدت إلى زعزعة مجلس التعاون الخليجي وكان له تداعيات أخري خليجية وإقليمية ودولية وخاصة على ليبيا حسب زعمه .