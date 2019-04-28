السراج يصدر قائمة جديدة للمدعي العام للقبض على 64 شخصا “شاهد”

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، قائمة جديدة وجهها للمدعي العام العسكري، للقبض على 64 شخصية، موضحًا أنهم يقودون الهجوم على طرابلس، حسب قراره.

وقال السّراج بصفته وزيرا للدفاع المفوض ــ في أمر الإحالة الموجه إلى المدعي العام العسكري ــ”نحيل إليكم كشفا بأسماء يحوي مجموعة من الضباط وضباط الصف، والمتطوعين الذين يقودون العدوان على طرابلس، مما سبب الدمار وتهجير المواطنين” .

وأوضح “السراج” في إحالته للمدعي العام، تأتي للتحري والقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وضمت القائمة عددا من قادة قوات الجيش الليبي الوطني، من بينهم، “صدام خليفة حفتر”، و”خالد خليفة حفتر”، و”عبد الرزاق الناظوري”، و”عبد السلام الحاسي”، و”صقر الجروشي”، و”المبروك سحبان”، و”محمد المنفور” ، وغيرهم من الأسماء.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها .

وفيما يلي صور توضح امر القبض الموجهة من السراج إلى المدعي العام:

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