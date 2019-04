أردوغان ل ” السراج” : كل إمكانيات تركيا ستسخر لدعمك

أجرى مساء اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي الطيب اردوغان.

تناول الاتصال آخر تطورات الوضع السياسي والأوضاع الميدانية على الأرض.

وقال اردوغان أنه سيسخّر كل إمكانيات بلده لمنع هذه “المؤامرة “على الشعب الليبي، مؤكدا أن بلاده ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم حكومة الوفاق الوطني.

كما أكد على أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

من جانبه أعرب السراج خلال المكالمة عن شكره للرئيس اردوغان والحكومة التركية على الموقف الواضح ه، مؤكداً أن قواته تدافع بكل قوة عن العاصمة وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية

