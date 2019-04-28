الرئاسي : السراج إتصل بأردوغان وأكدا على تفعيل الإتفاقيات المشتركة

ليبيا – أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إجراء الأخير مكالمة هاتفية مع رئيس رئيس تركيا رجلدالطيب اردوغان، تناول آخر تطورات الوضع السياسي والأوضاع الميدانية على الأرض .

ونقل المكتب في إيجاز صحافي تلقت المرصد نسخة منه ، بأن اردوغان أكد تنديد بلاده واستنكارها لما وصفه بـ ” الاعتداء الذي يشن على العاصمة طرابلس ” واستنكاره لما أسماها ” المؤامرة ” التي تحاك على ليبيا واستقرارها .

وأكد أردوغان بأنه سيسخّر كل إمكانيات بلده لمنع هذه ” المؤامرة ” على الشعب الليبي، مثمناً دور السراج وحكومة الوفاق في مواجهة هذا ” العدوان ” وبأن بلاده ستقف بكل حزم إلى جانب الليبيين وستدعم الحكومة الشرعية المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني ، وفقاً لنص الإيجاز .

كما نقل المكتب عن أردوغان تأكيده على ” أن لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية وأن المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين ” .

ومن جانبه أعرب السراج خلال المكالمة عن شكره لأردوغان والحكومة التركية على ما وصفه بـ ” الموقف الواضح في رفض الاعتداء ” مؤكداًعلى أن ما وصفها بـ ” قوات الجيش الليبي ” تدافع بكل قوة عن العاصمة وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال وإلى أن تنسحب القوات المعتدية وتعود من حيث أتت ، وذلك على حد قوله .

وختم الرئاسي بأن كل من السراج وأردوغان ختما حديثهما بالتأكيد على توثيق العلاقات الثنائية وتطوير التعاون وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين دون أن يحدد البيان طبيعة هذه الإتفاقات .

المرصد – متابعات

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