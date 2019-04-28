طيران حربي يشن غارات على مواقع في طرابلس

واصل الطيران الحربي شنّ غاراته الجوية على عدة مواقع في العاصمة، للمرة الثانية، واستهدف منطقة صلاح الدين وخلة الفرجان.

وأوضحت مصادر محلية متطابقة، أن الغارات الجوية استهدفت أيضا موقعا بطريق ” جامع البل”، لا معسكر التكبالي كما تداولت الأخبار.

وأشارت حسابات على مواقع التواصل على الفيسبوك غير رسمية، مُقرّبة من الجيش الوطني، أن الطيران العمودي لطائرة MI35 استهدف مواقع بمحيط معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.

وأظهرت مقاطع فيديو، تكاثف النيران في بعض المواقع العسكرية في طرابلس، مع أصوات لطيران حربي، وسماع أصوات سيارات الإسعاف بالقرب من مقر المعسكر.

وتجددت الاشتباكات المسلحة بمنطقة صلاح الدين، في ساعة متأخرة، اليوم بعد استئناف الطيران الحربي لقصفه مواقع مسلحة في العاصمة طرابلس.

وفي شأن متصل، أعلن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أنه لن يكون أي حوار مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مشيرا أن الحوار سيكون مع أهالي المنطقة الشرقية، بحسب وصفه.

وأضاف باشاغا خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التونسية، حول الأحداث الجارية في طرابلس، إلى أن عدد القتلى في صفوف قوات حكومة الوفاق منذ بدء العمليات العسكرية تعدى الـ300 شخص و2000 جريح.

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