هل استهدف سلاح الجو مواقع مدنية في طرابلس؟

صرّح المسؤول الإعلامي في وزارة الصحّة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، أن أربعة قتلى وأكثر من عشرين جريحا، تم نقلهم إلى مستشفى أبوسليم العام، بعد الغارات الجوية التي استهدفت مواقع في العاصمة طرابلس.

وأوضح الهاشمي في تصريح لوكالة فرانس برس، أن العدد مُرشّح لإزدياد، ولم تنتهي عملية الحصر للعدد الإجمالي، مشيرا أن الضربات الجوية استهدفت مواقع في أبوسليم، ولم تكن بمواقع عسكرية، بحسب تصريحه للوكالة.

وأشار مصدر عسكري في حكومة الوفاق، للوكالة الفرنسية، أن المواقع التي استهدفها القصف الجوي، ليلة السبت في توقيت متأخر، أدّت إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد وصف الغارات الجوية التي استهدفت مواقع في طرابلس، أنها دقيقة جدا في إصابة أهدافها، مشيرا أن هذه الطائرات لا تتوفر عند الجيش الوطني، وأن عدد القتلى وصل لـ 5 قتلى وقرابة 27 جريحًا.

وأشار باشاغا، في تصريحه إلى أن عدد القتلى في صفوف قوات حكومة الوفاق منذ بدء العمليات العسكرية تعدى الـ300 شخص و2000 جريح.

ومن جانبه، أكد الناطق باسم الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن القوات الجوية استهدفت ليلة أمس في ساعة متأخرة، مواقع عسكرية، منها معسكر السابع من أبريل سابقا بـ7 غارات، وغرفة عمليات لتنظيم القاعدة قرب طرابلس، إضافة إلى مخازن أسلحة رئيسية، وتدمير ذخائر بكميات كبيرة في معسكر اليرموك.

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