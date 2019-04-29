فلكيا.. تعرف على موعد أول ايام شهر رمضان 1440 – 2019 في ليبيا

حدد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء موعد أول أيام شهر رمضان في ليبيا، مشيراً إلى إنه سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق للسادس من شهر مايو وهو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز عبر بيان مفصل نشره على موقعه الرسمي أن ذلك جاء بناء على الدراسات الفلكية والحسابات العلمية الخاصة بتحديد بداية شهر رمضان لسنة 1440 هـ – 2019م.

وأكد المركز أن زمن الاقتران المركزي (المحاق) فلكيا لشهر رمضان سيكون يوم الأحد المقبل الموافق للخامس من شهر مايو هو المتمم لشهر شعبان 30 شعبان على تمام الساعة 00:45 بتوقيت ليبيا المحلي وتعرف بالبداية الفلكية لهذا الشهر وهي واحدة في كافة دول العالم حسب التوقيت العالمي، وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي.

وأوضح المركز أن هلال شهر رمضان المبارك ستكون رؤيته سهلة عند غروب شمش يوم الأحد 5 مايو في كل المدن الليبية والدول العربية والإسلامية متى توفرت الظروف المناخية الملائمة.

وقال المركز في الختام أن بيانه للاستفادة العلمية وسيتم الإعلان الرسمي عن غرة شهر رمضان من قبل الجهات المختصة في ليبيا.

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