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هدية: على الجامعة العربية وقف التدخلات الخارجية بليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب “زايد هدية” جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حيال التدخلات التركية في الشأن الليبي.

وأشار “هدية” في تصريحات خص بها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” خطيرة، ولا بد من موقف بشأنها بعد أن أوضحت دور تركيا في الأحداث الجارية في ليبيا في الفترة الراهنة.

وأضاف أن تركيا كانت في السابق تنفي لعب دور في ليبيا إلا أن تضييق الخناق على من وصفها بـ”جماعات الإرهاب” في العاصمة طرابلس حمل أنقرة على “التكشير” عن أنيابها، وإعلان دورها الذي أخفته منذ فترة طويلة موجهاً خطابه للأتراك قائلا: “ليبيا لن تكون مرتعا لعناصر تنظيمي “داعش” والنصرة الإرهابيين.

واختتم “هدية” تصريحاته بالتأكيد على وجوب توحد الموقف العربي لوقف التدخل في الشأن الليبي لاسيما من تركيا وقطر ودول أوروبية أخرى والعمل على بسط الأمن والاستقرار في ليبيا. 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • و الله انك كذاب و منافق و افاق لماذا لم تتكلم على التدخل الاماراتي و السعودي و المصر يا ابن ……………………….. يا فاسد يا منافق يا حقير و الا التدخل الاماراتي و السعودي و المصري مباح عليك اللعنة يا قواد البرلمان و ليس عضو البرلمان

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