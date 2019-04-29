التكبالي: جلسات نواب طرابلس محاولة لشق الوطن

أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن النواب القابعين في العاصمة طرابلس لا يمثلون مجلس النواب الذي يجب أن يكون كتلة واحدة تدافع عن حقوق المواطنين. وحذر التكبالي في بيان له، الشعب الليبي بضرورة الانتباه إلى محاولات البعض في المنطقة الغربية بعقد جلسة لمجلس النواب في طرابلس، قائلا: “هذه الجلسة ما هي إلا لشق الوطن، المؤامرة التي تتعرض لها البلاد بدأت باكرا بتصدر بعض الوجوه التي تدعي أنها تمثل طرابلس زورا”.

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