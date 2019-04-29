تزامناً مع معارك طرابلس .. البغدادي يظهر مجدداً مطالباً أتباعه بإستنزاف الجيش في الجنوب

ليبيا – في ظهور هو الأول منذ سنوات طويلة ومن مكان مجهول ، ظهر أمير ومؤسس تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في كلمة مصورة دعا من خلال أتباعه الإرهابيين إلى مواصلة وتكثيف هجماتهم في مختلف دول العالم مشيداً بمن قتل منهم في هذه العمليات .

وللدلالة على حداثة التسجيل ، تحدث البغدادي في كلمته على الهجمات الإرهابية التي ضربت سيرلانكا الأسبوع الماضي عشية عيد الفصح وخلفت أكثر من 250 قتيل ومئات الجرحى .

أما فيما يتعلق بليبيا ، فقد أثنى الإرهابي البغدادي على أتباعه فيها مشيداً بعملياتهم الإرهابية التي إستهدفت بلدة الفقهاء جنوبي ليبيا وراح ضحيتها عدد من العسكريين التابعين للقيادة العامة وعدد آخر من رجال الأمن وحتى المواطنين المتعاطفين مؤكداً بأنها كانت عملية من سلسلة عمليات إرهاب عالمي رداً على ما تعرض له تنظيمه من إبادة في بلدة الباغوز في سوريا .

ودعا البغدادي أتباعه في ليبيا أثناء حديثه عن هجوم الفقهاء إلى الإستمرار فيما أسماه ” إستنزاف العدو ” وضربه في كل مكان وذلك في إشارة منه للقوات المسلحة التي تشكل الخصم الأول لتنظيم داعش في جنوب ليبيا .

كما طالب زعيم التنظيم الإرهابي أتباعه في ذات الصدد بمواصلة العمليات وضرب المصالح الإقتصادية والعسكرية والبشرية واللوجستية لما يصفه بالعدو ، وهو يعني القوات المسلحة التي إشتبكت مع عناصره بعد هجوم الفقهاء وقتلت عدداً منهم في جبال الهروج .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية