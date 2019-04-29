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خارجية المؤقتة: تصريحات أردوغان بشأن تحرك الجيش إلى العاصمة تدخل سافر في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عن رفضها التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول الوضع في ليبيا والذي وصفه بأنه يهدد أمن المنطقة وبأنها ستسخر كافة امكانيتها لإفشال ما اسماه بتحول ليبيا إلى سوريا جديدة.

وزارة الخارجية ذكّرت الرئيس التركي في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بأن حكومة السراج التي يرى بأنها شرعية لم تنال شرعيتها من الجهة التشريعية وهو مجلس النواب كما أن اتفاق الصخيرات الذي نصب هذه الحكومة انتهت مدته عملياً وأن القوات المسلحة تحارب الارهاب في ليبيا نيابة عن العالم وبسواعد ليبية حملت البندقية دفاعاً عن عرض وشرف الوطن والذي انتهك بسياسات حكومة اردوغان الحالية.

وإعتبرت تدخل الحكومة التركية “السافر” في الشأن الليبي بدعمهم الجماعات الارهابية والمتطرفة والمطلوبة دولياً على السلطات الشرعية التي تحظى بتأييد شعبي كبير، لن يثني الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة من إستعادة العاصمة إلى حضن الوطن وتخليصها من براثن الإرهاب.

ودعت خارجية المؤقتة حكومة اردوغان أن تجعل لمستقبل العلاقات الليبية التركية باباً يمكن الرجوع منه ويمكن أن يرسم مستقبلاً زاهراً للتعاون الثنائي مبنياً عن الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما حثت أردوغان على التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي الليبي، مبينةً أن التاريخ القريب علم الجميع بأن تركيا لم تتدخل في أي قضية لدول جوارها والشرق الاوسط إلا و ادخلت الدمار إليها بحسب البيان.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • فى مثل عربى يقول أذا كان بيتك من الزجاج لاترمى الناس بالحجارة . سنقوم بتحريض أكراد تركيا ومد لهم يد العون للقضاء على الكلب الكبير للاخوان هربكان وزبانيته وحكومته الفسادة وسنتدخل فى شئون تركيا الداخلية كما تدخل فى شؤننا الداخلية . وفى مثل ليبى يقول ولافيها حليب ساع أتصيح . العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم . أولياء دم ليبيا . على الفسي .

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