تسجيل صوتي يكشف التفاصيل الكاملة حول ملابسات مقتل محمود بعيو” شريخان

أظهر تسجيل صوتي التفاصيل الكاملة حول ملابسات مقتل محمود بعيو الملقب بـ”شريخان” آمر كتيبة “شهداء أماطين” والذي يعد من أبرز قادة المجموعات المسلحة في مدينة مصراتة.

وتداول نشطاء من مصراتة عبر مجموعات ” فايبر وواتساب ” “اتصال هاتفي” بين الشيخ ظافر التائب عضو وزارة الأوقاف مع القائد الميداني في كتيبة ” شهداء أماطين ” عبدالباسط بعيو بشأن ملابسات مقتل صهره آمر الكتيبة محمود بعيو الملقب ” شيرخان ” في الإشتباكات التي اندلعت ظهر يوم الاثنين بالعاصمة طرابلس.

وأتهم صهر “شريخان” كتيبة النواصي بالخيانة، مؤكدا أن هجوم الجيش المباغت تم من جهة محور تبسط النواصي سيطرتها عليه.

و“شريخان” “محمود حمد مصطفى بعيو” من مواليد 1984 ومن سكان مدينة مصراتة، كان قبل ثورة فبراير 2011 يعمل مساعد سائق شاحنة، وشكل في 2011 كتيبة باسم (شهداء أماطين) وأصبح آمرا لها وهي من ضمن قوات الوفاق وتتمركز في محور صلاح الدين طرابلس.

وفيما يلي التسجيل كاملاً كما اوردته صحيفة المرصد الليبية/

تفاصيل مقتل شيريخان صوتي | محادثة يتداولها مجموعة نشطاء من #مصراتة عبر مجموعات " فايبر وواتساب " بين الشيخ ظافر التائب عضو وزارة الأوقاف مع القائد الميداني في كتيبة " شهداء أماطين " عبدالباسط بعيو حول ملابسات مقتل صهره آمر الكتيبة محمود بعيو الملقب " شيريخان " في إشتباكات ظهر اليوم بالعاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Monday, April 29, 2019

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