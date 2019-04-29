ناطق كتيبة “النواصي” يعلق على مقتل محمود بعيو “شريخان”

علق الناطق بإسم كتيبة النواصي نذير نشنوش في تصريحات اعلامية على حادثة مقتل محمود بعيو والملقب بـ”شريخان” آمر “كتيبة “شهداء آماطين”، والذي قُتل في اشتباكات الاثنين بمحور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وقال نذير نشنوش في مقابلة تلفزيونة “نترحم على بطلنا محمود بعيو ورسالتنا لقنوات الكرامة، أننا قدمنا شهداء في معركة طرابلس والأبطال في الجبهات صف واحد”.

وجاءت تصريحات ناطق النواصي بعد إتهامات من القائد الميداني في كتيبة ” شهداء أماطين ” عبدالباسط بعيو، وصهر “شريخان” لكتيبة النواصي بالخيانة، مؤكدا أن هجوم الجيش المباغت تم من جهة محور تبسط النواصي سيطرتها عليه.

و“شريخان” “محمود حمد مصطفى بعيو” من مواليد 1984 ومن سكان مدينة مصراتة، كان قبل ثورة فبراير 2011 يعمل مساعد سائق شاحنة، وشكل في 2011 كتيبة باسم (شهداء أماطين) وأصبح آمرا لها وهي من ضمن قوات الوفاق وتتمركز في محور صلاح الدين طرابلس.

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